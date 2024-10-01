Валютный рынок Беларуси заполонили фальшивые российские рубли
- 1.10.2024, 15:58
Количество подделок увеличилось.
За первое полугодие 2024 года в Беларуси было обнаружено 323 поддельных денежных знака, из которых 321 банкнота и две монеты, сообщил Национальный банк.
Фальшивые доллары по-прежнему лидируют в списке подделок, составляя 80,2% от общего количества. Российские рубли занимают второе место с 11,8%, евро - третье с 6,8%, а белорусские рубли - последнее с 0,9%.
Сравнивая с аналогичным периодом прошлого года, можно отметить, что общее количество подделок уменьшилось почти на 20%. Количество фальшивых долларов снизилось на четверть, а евро - на 26,7%. В то же время количество подделок российских рублей увеличилось вдвое - с 16 до 38. Количество подделок белорусских рублей, наоборот, уменьшилось вдвое - с шести до трех.
Более половины фальшивых купюр были обнаружены в Минске. В целом, поддельные денежные знаки были изъяты из обращения в 35 населенных пунктах.
Что касается номинала, чаще всего подделывают 100-долларовые купюры, а также 5 тысяч российских рублей и 50 евро. По национальной валюте все три подделки - купюры в 100 рублей.