закрыть
1 октября 2024, вторник, 16:23
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Валютный рынок Беларуси заполонили фальшивые российские рубли

  • 1.10.2024, 15:58
Валютный рынок Беларуси заполонили фальшивые российские рубли

Количество подделок увеличилось.

За первое полугодие 2024 года в Беларуси было обнаружено 323 поддельных денежных знака, из которых 321 банкнота и две монеты, сообщил Национальный банк.

Фальшивые доллары по-прежнему лидируют в списке подделок, составляя 80,2% от общего количества. Российские рубли занимают второе место с 11,8%, евро - третье с 6,8%, а белорусские рубли - последнее с 0,9%.

Сравнивая с аналогичным периодом прошлого года, можно отметить, что общее количество подделок уменьшилось почти на 20%. Количество фальшивых долларов снизилось на четверть, а евро - на 26,7%. В то же время количество подделок российских рублей увеличилось вдвое - с 16 до 38. Количество подделок белорусских рублей, наоборот, уменьшилось вдвое - с шести до трех.

Более половины фальшивых купюр были обнаружены в Минске. В целом, поддельные денежные знаки были изъяты из обращения в 35 населенных пунктах.

Что касается номинала, чаще всего подделывают 100-долларовые купюры, а также 5 тысяч российских рублей и 50 евро. По национальной валюте все три подделки - купюры в 100 рублей.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дефис на памятнике Виктору
Дефис на памятнике Виктору Ирина Халип
Все закручивается весьма стремительно
Все закручивается весьма стремительно Андрей Санников
Замкнуло систему
Замкнуло систему Владимир Халип
«Крымские дни» Лукашенко
«Крымские дни» Лукашенко Виталий Портников