Эксперты составили рейтинг самых «неубиваемых» автомобилей с пробегом 1.10.2024, 16:10

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Эти авто без проблем преодолеют рубеж в 500 тысяч километров.

Ищете автомобиль, способный проехать сотни тысяч километров и при этом не подвести вас? (Hotcars https://www.hotcars.com) составил рейтинг самых долговечных автомобилей, которые без проблем преодолеют рубеж в 500 000 километров.

Топ-3 самых надежных автомобилей:

1. Toyota 4Runner 1983-1989 гг. - до 2,3 млн. км;

2. Honda Accord 1990-1993 гг. - до 1,6 млн. км;

3. Ford F-150 2009-2014 гг. - до 1,6 млн. км.

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