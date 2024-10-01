Эксперты составили рейтинг самых «неубиваемых» автомобилей с пробегом
- 1.10.2024, 16:10
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Эти авто без проблем преодолеют рубеж в 500 тысяч километров.
Ищете автомобиль, способный проехать сотни тысяч километров и при этом не подвести вас? (Hotcars https://www.hotcars.com) составил рейтинг самых долговечных автомобилей, которые без проблем преодолеют рубеж в 500 000 километров.
Топ-3 самых надежных автомобилей:
1. Toyota 4Runner 1983-1989 гг. - до 2,3 млн. км;
2. Honda Accord 1990-1993 гг. - до 1,6 млн. км;
3. Ford F-150 2009-2014 гг. - до 1,6 млн. км.