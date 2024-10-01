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Готовьтесь, россияне

  • Телеграм-канал «Занимательная конспирология»
  • 1.10.2024, 16:15
Готовьтесь, россияне

Кто хорошо спрячется, тот переживет войну.

В России стартует осенний призыв на военную службу. Недавно Владимир Путин своим указом увеличил число военных на 180 тысяч человек - третий раз с начала войны и с 1 декабря 2024 года она вырастет до 2,39 млн человек. О чем это говорит нам?

Самый простой ответ на поверхности – для продолжения войны нужны люди. Конечно, Кремль нам расскажет, что он недавно создал три новых военных округа и их нужно укомплектовать людьми, но весь комплект уйдет на войну с Украиной. Туда сейчас брошены все военные силы страны.

Второй ответ – тот, кто расширяет армию не собирается заканчивать войну. А это значит, что Владимир Путин любой ценой желает захватить четыре региона Украины, которые он ровно два года назад включил в конституцию РФ. Сделать это нынешними силами невозможно. Больше всего территории российская армия контролирует в Луганской области – 98%, еще 64% Херсонской области, 57% Донецкой области и почти ничего в Запорожской области.

Кремль считает, что не может вот так просто закончить войну и встать по линии фронта. Как он объяснит населению такую «победу». Мол положили за два с лишним года кучу народа в полях Донбасса, а целей «СВО» не добились. Этого Владимир Путин не хочет и намерен наращивать численность армии и военные расходы, чему свидетельство цифры проекта федерального бюджета-2025, где расходы на оборону и безопасность растут на 22%.

Так что готовьтесь, россияне. Кремлю мало только летальных потерь в 100 тысяч военных, он хочет еще долго воевать ценой жизней и здоровья российских мужчин. В Курской области уже воевали срочниками, там их можно бросать в бой, а потом будут и везде. Поэтому – мой традиционный совет. Хотите жить – не ходите в военкоматы, не берите повесток, не живите по месту регистрации. Кто хорошо прячется, тот переживет войну. Помните об этом.

Телеграм-канал «Занимательная конспирология»

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