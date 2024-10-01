«Он хоть в курсе, что стал звездой?»
- 1.10.2024, 16:28
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Ролик с «грустным шмелем» из Минского цирка за сутки набрал почти два миллиона просмотров.
Короткий ролик, снятый у Белгосцирка на проспекте Независимости в Минске, завирусился в TikTok и за сутки набрал почти 2 млн просмотров, 144 тыс. лайков и почти 2 тыс. комментариев. И всё благодаря главному герою видео, который моментально стал новой «грустной звездой интернета», пишет telegraf.news.
На видео, которое автор (в соцсети постит видео под ником kot_ko09) снял на пешеходном переходе у здания Белгосцирка, попал мужчина, который, очевидно, работает детским аниматором. Он был одет в костюм пчелы характерной полосатой жёлто-чёрной окраски, а в руках держал связку ярких воздушных шаров. Весь этот образ, как отметили зрители в Сети, разительно контрастировал с его печальным выражением лица.
@kot_ko09
Пчелы уже не те♬ оригинальный звук - Маша Дашкова
И пока одни комментаторы спорили с другими, кто же перед ними — «грустный шмель», «суровый ос», «депрессивная пчела» и в чём причина его «вселенской грусти» — низкая зарплата, недовольство работой или резкое похолодание в Минске, один из зрителей узнал в герое «шмеля Юру».
«Он в парке Горького работает! И смеётся очень заразительно!!!» — рассказал комментатор.
Как бы то ни было, мужчина своим контрастным образом взбудоражил соцсеть и не исключено, что «грустный шмель» из Минского цирка вскоре пополнит ряды вирусных интернет-мемов.
«А он хоть в курсе, что стал грустной звездой-пчелой в интернете?» — задался по этому поводу вопросом один из комментаторов.