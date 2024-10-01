закрыть
1 октября 2024, вторник, 16:53
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Он хоть в курсе, что стал звездой?»

  • 1.10.2024, 16:28
  • 2,216
«Он хоть в курсе, что стал звездой?»

Ролик с «грустным шмелем» из Минского цирка за сутки набрал почти два миллиона просмотров.

Короткий ролик, снятый у Белгосцирка на проспекте Независимости в Минске, завирусился в TikTok и за сутки набрал почти 2 млн просмотров, 144 тыс. лайков и почти 2 тыс. комментариев. И всё благодаря главному герою видео, который моментально стал новой «грустной звездой интернета», пишет telegraf.news.

На видео, которое автор (в соцсети постит видео под ником kot_ko09) снял на пешеходном переходе у здания Белгосцирка, попал мужчина, который, очевидно, работает детским аниматором. Он был одет в костюм пчелы характерной полосатой жёлто-чёрной окраски, а в руках держал связку ярких воздушных шаров. Весь этот образ, как отметили зрители в Сети, разительно контрастировал с его печальным выражением лица.

@kot_ko09

Пчелы уже не те

♬ оригинальный звук - Маша Дашкова

И пока одни комментаторы спорили с другими, кто же перед ними — «грустный шмель», «суровый ос», «депрессивная пчела» и в чём причина его «вселенской грусти» — низкая зарплата, недовольство работой или резкое похолодание в Минске, один из зрителей узнал в герое «шмеля Юру».

«Он в парке Горького работает! И смеётся очень заразительно!!!» — рассказал комментатор.

Как бы то ни было, мужчина своим контрастным образом взбудоражил соцсеть и не исключено, что «грустный шмель» из Минского цирка вскоре пополнит ряды вирусных интернет-мемов.

«А он хоть в курсе, что стал грустной звездой-пчелой в интернете?» — задался по этому поводу вопросом один из комментаторов.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дефис на памятнике Виктору
Дефис на памятнике Виктору Ирина Халип
Все закручивается весьма стремительно
Все закручивается весьма стремительно Андрей Санников
Замкнуло систему
Замкнуло систему Владимир Халип
«Крымские дни» Лукашенко
«Крымские дни» Лукашенко Виталий Портников