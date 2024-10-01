«Он хоть в курсе, что стал звездой?»

Пчелы уже не те

И пока одни комментаторы спорили с другими, кто же перед ними — «грустный шмель», «суровый ос», «депрессивная пчела» и в чём причина его «вселенской грусти» — низкая зарплата, недовольство работой или резкое похолодание в Минске, один из зрителей узнал в герое «шмеля Юру».

«Он в парке Горького работает! И смеётся очень заразительно!!!» — рассказал комментатор.

Как бы то ни было, мужчина своим контрастным образом взбудоражил соцсеть и не исключено, что «грустный шмель» из Минского цирка вскоре пополнит ряды вирусных интернет-мемов.

«А он хоть в курсе, что стал грустной звездой-пчелой в интернете?» — задался по этому поводу вопросом один из комментаторов.

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