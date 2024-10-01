Брестчанин лишился 100 тысяч евро при пересечении границы 1.10.2024, 16:57

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Решил «не утруждаться».

39-летний брестчанин был признан виновным в покушении на незаконное перемещение через таможенную границу крупной суммы наличных. Мужчина, ехавший из Польши в Беларусь на рейсовом автобусе, был пойман с наличными на сумму 109 тыс. евро в эквиваленте, которые он не задекларировал при пересечении границы, так как решил «не утруждаться».

Судья назначил ему штраф в размере 400 БВ (16 тыс. рублей), а также постановил изъять деньги, превышающие сумму в 10 тыс. долларов. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.

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