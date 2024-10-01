закрыть
1 октября 2024, вторник, 18:03
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Брестчанин лишился 100 тысяч евро при пересечении границы

  • 1.10.2024, 16:57
  • 1,904
Брестчанин лишился 100 тысяч евро при пересечении границы

Решил «не утруждаться».

39-летний брестчанин был признан виновным в покушении на незаконное перемещение через таможенную границу крупной суммы наличных. Мужчина, ехавший из Польши в Беларусь на рейсовом автобусе, был пойман с наличными на сумму 109 тыс. евро в эквиваленте, которые он не задекларировал при пересечении границы, так как решил «не утруждаться».

Судья назначил ему штраф в размере 400 БВ (16 тыс. рублей), а также постановил изъять деньги, превышающие сумму в 10 тыс. долларов. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дефис на памятнике Виктору
Дефис на памятнике Виктору Ирина Халип
Все закручивается весьма стремительно
Все закручивается весьма стремительно Андрей Санников
Замкнуло систему
Замкнуло систему Владимир Халип
«Крымские дни» Лукашенко
«Крымские дни» Лукашенко Виталий Портников