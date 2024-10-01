Евросоюз сократил штат в минском представительстве 1.10.2024, 17:21

Часть сотрудников перевели в Брюссель.

Часть сотрудников представительства Евросоюза в Минске перевели в Брюссель. Эту информацию подтвердил 1 октября изданию «Позірк» официальный представитель Европейской службы внешних действий Петер Стано.

По его словам, эта мера обусловлена сегодняшней ситуацией в Беларуси и уровнем двусторонних отношений Минска и Евросоюза.

При этом, отметил Петер Стано, отозванные сотрудники продолжат в Брюсселе «свою важную работу, связанную с Беларусью».

Стано сообщил, что Евросоюз «адаптирует свое дипломатическое присутствие в третьих странах в соответствии с необходимостью и внешними обстоятельствами», однако «вопросы организации работы Представительства ЕС являются внутренним делом Европейской службы внешних действий и, как правило, публично не обсуждаются».

«Политика ЕС в отношении Беларуси остается неизменной. В частности, Евросоюз по-прежнему привержен поддержке народа Беларуси», — подчеркнул представитель Европейской службы внешних действий.

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