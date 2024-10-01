Украинские десантники отбили массированную атаку врага на Кураховском направлении 1.10.2024, 17:30

Уничтожили 4 танка и 2 бронемашины с оккупантами.

Таврийские десантники отбили массированную российскую атаку на Кураховском направлении фронта, уничтожив 19 единиц бронетехники врага.

Об этом сообщила пресс-служба 79 отдельной десантно-штурмовой бригады.

Отмечается, что для прорыва обороны Таврийской бригады в районе села Константиновка Донецкой области оккупанты бросили в бой 11 боевых бронированных машин с пехотой при поддержке восьми танков.

Колонны оккупантов сразу натолкнулись на мощное сопротивление десантников 79-ки.

Благодаря слаженной боевой работе украинских подразделений удалось уничтожить 4 танка и 2 бронемашины с оккупантами.

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