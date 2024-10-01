закрыть
1 октября 2024, вторник, 18:03
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украинские десантники отбили массированную атаку врага на Кураховском направлении

  • 1.10.2024, 17:30
Украинские десантники отбили массированную атаку врага на Кураховском направлении

Уничтожили 4 танка и 2 бронемашины с оккупантами.

Таврийские десантники отбили массированную российскую атаку на Кураховском направлении фронта, уничтожив 19 единиц бронетехники врага.

Об этом сообщила пресс-служба 79 отдельной десантно-штурмовой бригады.

Отмечается, что для прорыва обороны Таврийской бригады в районе села Константиновка Донецкой области оккупанты бросили в бой 11 боевых бронированных машин с пехотой при поддержке восьми танков.

Колонны оккупантов сразу натолкнулись на мощное сопротивление десантников 79-ки.

Благодаря слаженной боевой работе украинских подразделений удалось уничтожить 4 танка и 2 бронемашины с оккупантами.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дефис на памятнике Виктору
Дефис на памятнике Виктору Ирина Халип
Все закручивается весьма стремительно
Все закручивается весьма стремительно Андрей Санников
Замкнуло систему
Замкнуло систему Владимир Халип
«Крымские дни» Лукашенко
«Крымские дни» Лукашенко Виталий Портников