Украинские десантники отбили массированную атаку врага на Кураховском направлении
- 1.10.2024, 17:30
Уничтожили 4 танка и 2 бронемашины с оккупантами.
Таврийские десантники отбили массированную российскую атаку на Кураховском направлении фронта, уничтожив 19 единиц бронетехники врага.
Об этом сообщила пресс-служба 79 отдельной десантно-штурмовой бригады.
Отмечается, что для прорыва обороны Таврийской бригады в районе села Константиновка Донецкой области оккупанты бросили в бой 11 боевых бронированных машин с пехотой при поддержке восьми танков.
Колонны оккупантов сразу натолкнулись на мощное сопротивление десантников 79-ки.
Благодаря слаженной боевой работе украинских подразделений удалось уничтожить 4 танка и 2 бронемашины с оккупантами.