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«Там в деньгах еще не утонул?»

  • 1.10.2024, 17:37
«Там в деньгах еще не утонул?»

Как молодой фермер торгует на Комаровском рынке.

Молодой фермер Александр из Клецкого района иногда продает на Комаровском рынке собственную мясную продукцию — разные виды сала, колбасы, рулеты, сальтисон и прочее. Мужчина очень коммуникабельный, он ведет TikTok, где рассказывает о своем подсобном хозяйстве, дает советы. Он также ведет прямые эфиры, проводит розыгрыши вкусняшек, а также отвечает хейтерам, которые возмущены ценой, по которой фермер реализует товар.

О себе Александр немного рассказал в одном из роликов в TikTоk-аккаунте Комаровского рынка, пишет «Зеркало».

— Я из Клецкого района — деревни Воронино. У нас огромное хозяйство, вся семья занимается этим. Это два родных брата, жена помогает, также у меня еще молодой отец, у него почти 150 га земли. У нас много овец, коров, свиней, индейки, кролики, курочки бройлерные, — сообщил мужчина.

На рынок в Минск фермер привозит готовую мясную продукцию. Также под заказ доставляет свежее мясо домашних животных и птиц со своего подворья. Цены на товар начинаются от 18 рублей. За эти деньги у него можно купить килограмм кровянки с гречкой и перловкой, печеночной колбасы, сальтисона. За 25 рублей Александр продает белое соленое сало, за 28 рублей — сыровяленую и копченую колбасу, подкопченную грудинку.

— Не так-то просто сделать даже колбасу — надо правильно соль добавить, правильно высушить, задать нужную температуру. Даже сало засолить и то нужно уметь. Кто-то думает, мол, ох, что там закоптить тот кусок! Нет, это нелегко.

Однако Александр скромничает и отмечает, что не считает себя большим специалистом в колбасном деле, называет себя «середнячком», мол, много кто лучше его делает.

В TikTok-аккаунте «Белорусский свиновод» мужчина рассказывает о своем хозяйстве и производстве и получает от зрителей и своих покупателей обратную связь. Многие хвалят фермера за трудолюбие и вкусные колбасы. Некоторые отмечали, что обращались к Александру за советом и он «без зазнайства» давал рекомендации. Но время от времени находятся люди, которые считают, что белорус слишком дорого продает товар.

Недавно один из хейтеров злобно написал в комментариях под роликом Александра: «Там в бабле еще не утонул? Цены ох**ть». На это фермер снял видеоответ: он показал огромную яму свиного навоза, которую ему придется убрать, и это лишь одна небольшая часть его работы.

— Пока я был в Минске, смотрите, сколько собралось из-под свиней. Вот в нем утонуть можно. Вы ж видите только красивую картинку и ничего другого. Мне было бы стыдно такое написать чужому человеку, — сказал тиктокер.

Он пояснил, что ему в тот день совсем не хотелось работать, был уставшим. Однако он не мог отдыхать, потому что кроме уборки надо еще кормить животных.

— Никаких выходных, они есть хотят, смотрите — прямо вылизана вся кормушка. Я ж им не могу сказать, мол, вы сегодня не кушаете, — показал Александр на свиней в хлеву.

На это большинство людей поддерживали фермера, отмечая, что его продукцию не сравнить с магазинной. Однако и после ямы с фекалиями нашлись те, кто оставлял язвительные высказывания. Вот некоторые комментарии:

• «Судя по соленому салу за 25 рублей, то цены высокие! Мы покупаем соленое сало в деревне за 16 рублей!»

• «Это вампиром надо быть, чтобы кровянку по 18 рублей покупать!»

• «Люди, это все домашнее. Это такой тяжелый труд, кто знает, тот поймет. А цены у него приемлемые. Лучше чуть будет дороже, чем в магазине, зато без химии. Здоровье важнее».

• «Сейчас вкус свеженины совсем другой, потому что кормят свинок совсем не тем, чем кормили раньше в деревнях».

• «А знаете что, дорогой комментатор. Езжайте-ка вы к этому парню на его ранчо и поработайте у него ну хотя бы недельки три. А потом мы у вас спросим, что и почем и где вкуснее».

• «Я сегодня купила у вас такое сало по 23 рубля! Прелесть. А то, что в магазине по 19 рублей, угрызть невозможно. Пусть дороже, зато вкусно».

• «Все говорят, дорого! Народ, точно? А свинью вырастить нужно, и это удовольствие не из дешевых, да и домашнее ни с чем не сравнить. Сама держу хозяйство».

• «Не обращайте внимания. Для меня это тоже дорого, но не потому, что продукция у вас по высоким ценам, а потому, что зарплаты у нас такие. А труд фермера очень тяжелый, это я знаю точно».

• «Город думает, что у деревенских все само растет и мясо с неба падает».

• «Музейные цены, только для самых богатых, бюджетным покупателям не по карману».

• «Вы его сапоги наденьте, потопчите навоз, понюхайте и узнаете цену его труда. Да, еще рано вставать надо, и не до кофе».

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