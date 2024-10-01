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Холанд стал самым дорогим футболистом в мире

  • 1.10.2024, 18:04
Холанд стал самым дорогим футболистом в мире
Эрлинг Холанд

Норвежский нападающий «Манчестер Сити» забил в пяти стартовых матчах нового сезона АПЛ 10 мячей.

Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд стал самым дорогим футболистом в мире, повторив рекорд Килиана Мбаппе шестилетней давности. Это следует из отчета Transfermarkt, обновившего данные по игрокам Английской Премьер-Лиги (АПЛ).

Согласно оценке портала, стоимость Холанда выросла на €20 млн — до €200 млн, благодаря чему он обошел в международном рейтинге трех ведущих игроков мадридского «Реала» — Джуда Беллингема, Винисиуса Жуниора и Килиана Мбаппе, каждый из которых на данный момент стоит по €180 млн. Таким образом, норвежец стал вторым футболистом в истории, повторившим рекорд Мбаппе 2018 года, когда рыночная стоимость француза преодолела отметку в €200 млн. Холанд будет оставаться самым дорогим футболистом в мире минимум до обновления данных игроков испанской Ла Лиги, которое намечено на 11 октября.

В пяти первых матчах АПЛ нынешнего сезона Эрлинг Холанд сумел забить 10 голов, что внесло свой вклад в оценку стоимости игрока. Помимо звезды «Сити», больше всего в цене прибавили: нападающий «Астон Виллы» Джон Дюран (+ €15 млн, до €35 млн), новичок «Брайтона» Янкубе Минте (+ €12 млн, до €28 млн), вингрер «Ипсвич Таун» Омари Хатчинсон (+ €11 млн, до €18 млн), а также полузащитник «Челси» Коул Палмер (+ €10 млн, до €90 млн).

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