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В Беларуси потребовали от Wildberries прекратить продажи дронов

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  • 1.10.2024, 18:08
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В Беларуси потребовали от Wildberries прекратить продажи дронов

В Дроздах запаниковали.

Генпрокуратура Беларуси потребовала от маркетплейса Wildberries прекратить продажу физическим лицам гражданских беспилотников, авиамоделей и запчастей к ним. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

«При изучении предложений о реализации товаров белорусским подразделением компании «Вайлдберриз» установлено, что в сентябре 2024 года в указанном интернет-магазине к покупке физическими лицами — резидентами Республики Беларусь с доставкой в страну были доступны БПЛА и авиамодели», — говорится в сообщении.

Как отмечают в ведомстве, в продаже находились четырех винтовой (БПЛА) с видеокамерой, оснащенной режимом съемки в высоком разрешении, радиоуправляемый самолет (авиамодель), снабженный функцией самостоятельного возврата на место вылета.

«Данная практика повышает риски использования авиационной техники в противоправных целях, в том числе для нарушения общественного порядка, экстремистской деятельности и совершения актов терроризма», — добавили в ведомстве.

В сентябре 2023 года Лукашенко подписал указ о запрете физическим лицам ввозить, хранить и эксплуатировать гражданские дроны, авиационные модели и запасные части к ним.

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