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The Atlantic: Путин одержим идеей бессмертия

  • 1.10.2024, 18:16
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The Atlantic: Путин одержим идеей бессмертия

Перед встречей с диктатором его гости проходят карантин.

Российский диктатор Владимир Путин одержим идеей бессмертия. Поэтому его гости перед встречей с ним могут неделями находиться в карантине.

Об этом сообщает The Atlantic.

Как пишет издание, его гости должны находиться на карантине перед встречей с ним. Это связано с тем, что Путин «любит жизнь и одержим идеей бессмертия».

Следует заметить, что российскому диктатору скоро исполнится 72 года. При этом средняя продолжительность жизни мужчин в России – 67 лет.

По данным издания, российское Минздрав требует от научно-исследовательских институтов отчетов по разработкам в области борьбы с сенсорными и когнитивными расстройствами. Они также изучают способы борьбы с клеточным старением, остеопорозом и попытками укрепить иммунную систему.

«Одержимость президента конфиденциальностью можно частично объяснить тем, сколько сейчас россияне знают о личной жизни его любимого диктатора Иосифа Сталина», - говорится в статье.

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