Еще один регион вслед за Минском включает отопление

Еще один регион вслед за Минском включает отопление1
- 1.10.2024, 18:31
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Отопительный сезон начинается в детских садах, школах, больницах и других социальных объектах.
Отопительный сезон 1 октября начался в Витебской области. Об этом сообщается в телеграм-канале Витебского областного исполнительного комитета.
«Отопительный сезон начинается в детских садах, школах, больницах и других социальных объектах Витебской области. Соответствующее решение подписано 1 октября рабочей группой», — говорится в сообщении.
Этот регион стал вторым после столицы, где начали греть батареи.
Напомним, что ранее в этот же день включить отопление решили власти Минска. В Мингорисполкоме рассказали, что с 1 октября потеплело в детских дошкольных, школьных, лечебно-профилактических, медицинских учреждениях, учреждениях социального обеспечения, специализированных учебно-спортивных учреждениях, музеях, государственных архивах, библиотеках и гостиницах.
Согласно обновленным нормам беларусского законодательства, в этом году отопление в социальных объектах города включают при среднесуточной температуре от +10°С и ниже, сохраняющейся в течение трех дней подряд. Раньше при такой погоде нужно было ждать пять дней, чтобы батареи начали греть.