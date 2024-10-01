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Неизвестные под видом энергетиков собирают паспортные данные жителей Волковысского района

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  • 1.10.2024, 18:47
  • 1,854
Неизвестные под видом энергетиков собирают паспортные данные жителей Волковысского района

Не сообщайте свои данные.

Жителям Волковысского района в последнее время звонят неизвестные и представляются энергетиками, после чего просят продиктовать паспортные данные. Об этом предупредили в «Гродноэнерго».

«На сегодняшний день известно уже о нескольких таких случаях, когда звонившие под предлогом замены счетчика просили продиктовать серию/номер паспорта жителей района. Куда утекают и как используются похищенные личные данные, неизвестно», — говорится в сообщении в телеграм-канале предприятия.

В «Гродноэнерго» добавили, что настоящие работники энергосистемы по телефону никогда не просят диктовать паспортные данные, а могут позвонить лишь для того, чтобы уточнить время и дату визита мастера для замены счетчика.

Также они не предлагают никаких дополнительных работ или заключения договора на оказание услуг на месте, не навязывают клиентам дополнительные платные услуги.

Отмечается, что у всех сотрудников есть бейджи на униформе и служебные удостоверения. При возникновении сомнений в подлинности документов нужно позвонить в организацию (районы электрических сетей) по территориальному нахождению и уточнить, является ли данный работник представителем предприятия «Гродноэнерго».

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