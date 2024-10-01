Сэйв белорусского голкипера возглавил хит-парад недели в КХЛ
- 1.10.2024, 19:02
Вратарь не дал забросить форварду минского «Динамо».
По традиции КХЛ опубликовала топ-10 вратарских спасений недели, в числе которых сразу три эпизода из воскресного поединка минского «Динамо» с «Северсталью» (2:3). Причем, сэйв выступающего за клуб из Череповца белорусского голкипера Константина Шостака возглавил рейтинг – в том эпизоде наш соотечественник не дал забросить форварду «зубров» Диллону Дюбе.
Кроме того, двойной сэйв Шостака против Даниила Сотишвили занял в хит-параде седьмое место, а эпизод с участием российского голкипера «Динамо» Андрея Тихомирова стал третьим.