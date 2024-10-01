В Беларуси будут продавать коммерческие автомобили Avior 1.10.2024, 19:14

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С адаптацией и заводской гарантией.

На рынок Беларуси выходит еще одна китайская марка — Avior. Она будет представлена в сегменте легких коммерческих автомобилей (LCV).

Марка Avior принадлежит концерну SAIC Motor — одному из крупнейших китайских производителей (в его портфеле также такие бренды, как Maxus, MG, Baojun, Roewe, Wuling). В производстве автомобилей Avior используются технологии и комплектующие всемирно известных компаний-партнеров и дочерних предприятий SAIC Motor, передает «Онлайнер».

На данный момент в Беларуси бренд будет представлен цельнометаллическими фургонами V90 и G10. Позднее в продажу поступит цельнометаллический фургон V90 с задним приводом, а также шасси V90 со сдвоенными колесами задней оси, на которое можно будет установить различное специальное оборудование.

Avior V90 играет в той же лиге, что и Ford Transit, Peugeot Boxer, Volkswagen Crafter и т. д. При колесной базе 3760 мм он имеет длину 5940 мм, полная масса составляет 3500 кг, объем грузового отсека — 12 кубических метров.

Автомобиль оснащен 2,0-литровым дизелем мощностью 150 л. с., который работает в паре с 6-ступенчатой механической коробкой передач. Привод — на передние колеса.

В стандартное оснащение входят ESP и ABS, система удержания при спуске или подъеме (HHC), система удержания в полосе. Заявлено 6 подушек безопасности, включая две боковые шторки (V90 получил оценку Gold во время проведения испытаний Euro NCAP). Также имеются передние и задние датчики парковки, камера заднего вида, круиз-контроль, кондиционер, мультимедийная система с сенсорным 10,1-дюймовым экраном с поддержкой Bluetooth и Apple CarPlay. Пол и боковые стенки грузового отсека имеют износостойкое покрытие, в качестве опции можно заказать левую сдвижную дверь.

Avior G10 представляет собой более компактную и легкую модель: колесная база — 3198 мм, длина кузова — 5168 мм, полная масса — 3000 кг, объем грузового отсека — 5,2 кубометра. Он также оснащается 2,0-литровым дизелем, но мощностью 160 л. с. Коробка передач — механическая 6-ступенчатая.

Уже в начальной версии G10 оснащается ESP и ABS, системой автоматического экстренного торможения, фронтальными подушками безопасности и задними датчиками парковки. Для удобства погрузки в автомобиле имеются две сдвижные боковые, а также задние распашные двери, также используется защитное покрытие грузового отсека.

Официальная заводская гарантия на автомобили Avior составляет 3 года или 100 000 километров пробега, гарантия от сквозной коррозии кузова — 8 лет. Автомобили адаптированы к дорожным условиям в Беларуси: проведена дополнительная антикоррозионная обработка, оклейка защитной пленкой зон, наиболее подверженных воздействию внешней среды, усилена подвеска. Автомобили уже получили ОТТС Таможенного союза.

Старт продаж запланирован на ноябрь 2024 года. Автомобили доступны для осмотра и тест-драйва в автоцентре «ПарадАвто» по адресу: г. Минск, ул. Колесникова, 38. Дилерская и сервисная сеть представлена во всех областных городах Беларуси.

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