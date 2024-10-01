Бывший президент США Джимми Картер отмечает 100-летие
- 1.10.2024, 19:34
Это рекорд среди американских лидеров.
Экс-президент Соединенных Штатов Америки Джимми Картер 1 октября отмечает свой день рождения. Бывшему главе Белого дома исполнилось 100 лет. Об этом сообщает CNN.
Пост-президентство Картера началось в 1981 году после того, как он проиграл борьбу за переизбрание и когда ему было 56 лет. Однако, он решил не посвящать свою жизнь вне политики работе в правлениях корпораций и сбору гонораров за выступления, как это делали другие последние президенты Штатов.
«Картер грязными руками строил дома, участвовал в миротворческих миссиях на Кубе и Ближнем Востоке, вел переговоры об освобождении заложников, жил в родном городе, преподавал в воскресной школе и колледже, писал книги и получал «Грэмми», - говорится в материале.
За почти 44 года, прошедшие с момента его ухода с должности, Картер помог практически искоренить гвинейского червя — паразита, который заразил около 3,5 миллионов человек в середине 80-х годов и только 14 в 2023 году, согласно данным Центра Картера.
Прошло также 22 года с тех пор, как он получил Нобелевскую премию мира в 2002 году именно тогда, когда США готовились к войне в Ираке.
Девять лет назад Картер объявил на пресс-конференции, что у него диагностирован рак мозга и, возможно, ему осталось жить недолго. Прошло почти два года с тех пор, как Картер попал в хоспис, и почти год с тех пор, как умерла его жена Розалин. Они женились в 1946 году.