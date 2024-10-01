Братья в Заславле устроили разборки из-за книг из домашней библиотеки 1 1.10.2024, 19:44

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Иллюстративное фото

У одного из них теперь «уголовный» том.

У жителя Заславля пропали более 60 книг из домашней библиотеки, он обратился в милицию. Об этом сообщает неофициальный телеграм-канал МВД.

По данным милиции, все книги принадлежали 38-летнему потерпевшему. Выяснилось, что он разрешал своему 35-летнему брату брать литературу из домашней коллекции. В какой-то момент мужчина заметил, что исчезли 66 художественных книг. Он спросил у брата, не он ли их взял, но тот сказал, что нет. Тогда владелец «библиотеки» заявил о краже в милицию.

Оперативники вычислили вора. Им оказался брат хозяина книг, часть похищенного удалось вернуть. На похитителя завели уголовное дело.

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