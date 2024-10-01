Французско-немецкий концерн KNDS открыл филиал в Украине 1.10.2024, 19:47

Концерн производит САУ Caesar и танки Leopard.

Французско-немецкий конгломерат KNDS во вторник, 1 октября, объявил о создании предприятия в Украине. Об этом сообщили на сайте компании.

Как сказано в сообщении, KNDS открыла в Киеве дочернюю компанию под названием KNDS Ukraine LLC. В частности, там будут поддерживать сотрудничество между государственными учреждениями Украины и украинскими оборонно-промышленными компаниями.

В KNDS отметили, что открытие компании в Украине даст возможность эффективно проводить техническое обслуживание, ремонт и капитальный ремонт предоставленных ВСУ систем.

В частности, речь идет о танках Leopard 1 и Leopard 2, артиллерийских установках CAESAR и PzH 2000, бронированных машинах AMX 10RC.

Также в сообщении сказано, что KNDS и украинская промышленность будут производить в Украине 155-мм артиллерийские боеприпасы и запчасти к ним.

Впервые о создании предприятия в Украине сообщалось в июне 2024 года во время визита украинского президента Владимира Зеленского во Францию. Тогда отмечалось, что дочернее предприятие будет производить военную технику и боеприпасы на украинской территории.

KNDS — один из крупнейших оружейных конгломератов в Европе, основанный немецкой компанией KMW и французской Nexter. В его портфолио входят основные боевые танки, бронированные машины, артиллерийские установки, боеприпасы, мостоукладчики и т. д. Флагманские продукты — танки Leopard и самоходные артиллерийские установки Caesar.

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