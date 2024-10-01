закрыть
1 октября 2024, вторник, 20:14
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Французско-немецкий концерн KNDS открыл филиал в Украине

  • 1.10.2024, 19:47
Французско-немецкий концерн KNDS открыл филиал в Украине

Концерн производит САУ Caesar и танки Leopard.

Французско-немецкий конгломерат KNDS во вторник, 1 октября, объявил о создании предприятия в Украине. Об этом сообщили на сайте компании.

Как сказано в сообщении, KNDS открыла в Киеве дочернюю компанию под названием KNDS Ukraine LLC. В частности, там будут поддерживать сотрудничество между государственными учреждениями Украины и украинскими оборонно-промышленными компаниями.

В KNDS отметили, что открытие компании в Украине даст возможность эффективно проводить техническое обслуживание, ремонт и капитальный ремонт предоставленных ВСУ систем.

В частности, речь идет о танках Leopard 1 и Leopard 2, артиллерийских установках CAESAR и PzH 2000, бронированных машинах AMX 10RC.

Также в сообщении сказано, что KNDS и украинская промышленность будут производить в Украине 155-мм артиллерийские боеприпасы и запчасти к ним.

Впервые о создании предприятия в Украине сообщалось в июне 2024 года во время визита украинского президента Владимира Зеленского во Францию. Тогда отмечалось, что дочернее предприятие будет производить военную технику и боеприпасы на украинской территории.

KNDS — один из крупнейших оружейных конгломератов в Европе, основанный немецкой компанией KMW и французской Nexter. В его портфолио входят основные боевые танки, бронированные машины, артиллерийские установки, боеприпасы, мостоукладчики и т. д. Флагманские продукты — танки Leopard и самоходные артиллерийские установки Caesar.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дефис на памятнике Виктору
Дефис на памятнике Виктору Ирина Халип
Все закручивается весьма стремительно
Все закручивается весьма стремительно Андрей Санников
Замкнуло систему
Замкнуло систему Владимир Халип
«Крымские дни» Лукашенко
«Крымские дни» Лукашенко Виталий Портников