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В Минске покажут редчайшие экземпляры белорусской флоры

  • 1.10.2024, 19:58
В Минске покажут редчайшие экземпляры белорусской флоры

Экскурсия по редким растениям пройдет 5 и 6 октября.

В Центральном ботаническом саду НАН Беларуси пройдет экскурсия по экспозиции редких и охраняемых растений, которые включены в Красную книгу Беларуси, пишет пресс-служба сада.

Посетители смогут увидеть редчайшие экземпляры белорусской флоры. Коллекция содержит более 120 исчезающих видов растений.

«Чтобы увидеть их в природе, необходимо забраться в самое сердце нетронутых болот, лесов и лугов в географически отдаленных регионах», — говорится в сообщении.

Экскурсия по редким растениям пройдет 5 и 6 октября в 12:00 и 14:00. Предварительная запись не требуется.

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