В Минске покажут редчайшие экземпляры белорусской флоры 1.10.2024, 19:58

Экскурсия по редким растениям пройдет 5 и 6 октября.

В Центральном ботаническом саду НАН Беларуси пройдет экскурсия по экспозиции редких и охраняемых растений, которые включены в Красную книгу Беларуси, пишет пресс-служба сада.

Посетители смогут увидеть редчайшие экземпляры белорусской флоры. Коллекция содержит более 120 исчезающих видов растений.

«Чтобы увидеть их в природе, необходимо забраться в самое сердце нетронутых болот, лесов и лугов в географически отдаленных регионах», — говорится в сообщении.

Экскурсия по редким растениям пройдет 5 и 6 октября в 12:00 и 14:00. Предварительная запись не требуется.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com