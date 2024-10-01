В Минске покажут редчайшие экземпляры белорусской флоры
- 1.10.2024, 19:58
Экскурсия по редким растениям пройдет 5 и 6 октября.
В Центральном ботаническом саду НАН Беларуси пройдет экскурсия по экспозиции редких и охраняемых растений, которые включены в Красную книгу Беларуси, пишет пресс-служба сада.
Посетители смогут увидеть редчайшие экземпляры белорусской флоры. Коллекция содержит более 120 исчезающих видов растений.
«Чтобы увидеть их в природе, необходимо забраться в самое сердце нетронутых болот, лесов и лугов в географически отдаленных регионах», — говорится в сообщении.
Экскурсия по редким растениям пройдет 5 и 6 октября в 12:00 и 14:00. Предварительная запись не требуется.