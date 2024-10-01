В Тель-Авиве неизвестные открыли стрельбу по прохожим 1.10.2024, 20:02

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Много раненых.

В Яффо (старый город, объединен с Тель-Авивом) прозвучала стрельба, полиция Израиля расценивает произошедшее как теракт. Медики сообщают о нескольких раненых.

Израильская полиция заявила о жертвах, не уточнив их число.

«Маген Давид Адом» (MDA, израильский аналог «Красного креста») сообщает в X о «множестве» раненых, в том числе есть пострадавшие без сознания. Медики уточняют, что инцидент произошел недалеко от остановки легкорельсового транспорта.

По данным Channel 12, в результате стрельбы на Иерусалимской улице ранены 10 человек. Телеканал привел слова гендиректора MDA Эли Бина, который заявил о двух инцидентах со стрельбой: на Иерусалимской улице и улице Газа. Channel 12 пишет, что двое стрелявших были ликвидированы.

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