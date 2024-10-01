До +18°С ожидается в Беларуси 2 октября
- 1.10.2024, 20:25
Пройдут кратковременные дожди.
В Беларуси 2 октября ожидается облачная с прояснениями погода. Об это сообщили в Белгидрометцентре.
Ночью и утром на большей части территории, днем местами по северу страны пройдут кратковременные дожди.
Ночью и утром в отдельных районах слабый туман.
Ветер западный, юго-западный от слабого до умеренного.
Температура воздуха минимальная ночью +2..+8°С, максимальная днем +13..+18°С, по востоку Беларуси до +21°С.