До +18°С ожидается в Беларуси 2 октября 1.10.2024, 20:25

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Пройдут кратковременные дожди.

В Беларуси 2 октября ожидается облачная с прояснениями погода. Об это сообщили в Белгидрометцентре.

Ночью и утром на большей части территории, днем местами по северу страны пройдут кратковременные дожди.

Ночью и утром в отдельных районах слабый туман.

Ветер западный, юго-западный от слабого до умеренного.

Температура воздуха минимальная ночью +2..+8°С, максимальная днем +13..+18°С, по востоку Беларуси до +21°С.

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