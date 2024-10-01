Цены на нефть взлетели на 5%1
- 1.10.2024, 20:28
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Нефть подорожала на фоне ударов Ирана по Израилю.
Нефтяные котировки резко выросли на новостях об усилении геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Фьючерсы на нефть Brent с поставкой в декабре на лондонской бирже ICE выросли на 5,01% и поднялись до $75,29 за баррель по состоянию на 20:09 по Минску.
Цены на нефть подскочили после сообщений о том, что Иран готовится нанести ракетный удар по Израилю.
Во вторник, 1 октября, армия Израиля сообщила о массированном запуске ракет со стороны Ирана. Из Ирана в направлении Израиля было выпущено около 500 ракет.