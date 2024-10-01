СМИ: Российская армия, вероятно, захватила Угледар 1.10.2024, 20:42

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Что известно.

Во вторник, 1 октября, российские войска, вероятно, оккупировали Угледар в Донецкой области и уже вывесили там свои флаги, сообщают аналитики Deep State.

Официально украинская сторона не подтверждала и не опровергала полный захват Угледара.

Ранее глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин в телеэфире признал, что ВС РФ уже находятся «почти в центре» стратегически важного города и что ситуация тяжелая. По его словам, в Угледаре оставались 107 мирных жителей, которым очень трудно доставлять гуманитарную помощь.

В Угледаре держала оборону 72-я отдельная механизированная бригада ВСУ численностью около 2000 человек. В последние дни ее положение, по оценкам экспертов, стало критическим. Ширина горловины между российскими позициями к северу от города составляла всего около 3 км, при этом вся она простреливалась армией России, что сильно затрудняло снабжение угледарской группировки ВСУ.

Ранее украинское командование неоднократно называло Угледар плацдармом для вероятного контрнаступления на Волноваху и далее в Приазовье. Город был важен благодаря своему расположению на возвышенности высотой 180-200 метров над уровнем моря. Это позволяло держать отсюда под артиллерийским контролем населенные пункты на юге и востоке. Однако для армии РФ это преимущество не так очевидно, отмечают в Институте изучения войны (ISW), ведь в случае наступления на запад или север войскам придется преодолевать десятки километров по открытой местности.

Между тем, полностью захватив Угледар, россияне выведут из-под зоны украинских обстрелов важный участок Донецкой железной дороги. Неподалеку от Волновахи он имеет единственную смычку с путями Южной железной дороги, которые через Запорожскую и Херсонскую области тянутся в аннексированный РФ Крым. Восстановив этот железнодорожный узел, разрушенный еще в 2016 году, РФ сможет возобновить железнодорожное сообщение с Крымом, которое остановилось после повреждения Керченского моста, отмечают в ISW.

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