Байден приказал военным США помочь Израилю в отражении удара Ирана 1.10.2024, 20:44

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Джо Байден

Иран запустил по Израилю более 500 баллистических ракет.

Президент США Джо Байден созвал срочное совещание по ситуации в Израиле. Сегодня Иран запустил по Израилю более 500 баллистических ракет.

Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, президент США Джо Байден созвал срочную встречу с вице-президентом Камалой Харрис и их советниками по национальной безопасности.

Во время совещания они обсудили атаку Ирана на Израиль, которая к тому моменту уже состоялась.

По результатам совещания Байден поручил американским военным помочь Израилю оградиться от иранских атак и сбивать ракеты, направленные на Израиль.

Президент США Байден и вице-президент Харрис наблюдают за нападением Ирана на Израиль из ситуационной комнаты Белого дома, заявил представитель Совета национальной безопасности Белого дома.

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