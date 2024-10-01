Байден приказал военным США помочь Израилю в отражении удара Ирана
- 1.10.2024, 20:44
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Иран запустил по Израилю более 500 баллистических ракет.
Президент США Джо Байден созвал срочное совещание по ситуации в Израиле. Сегодня Иран запустил по Израилю более 500 баллистических ракет.
Об этом сообщает Reuters.
По данным агентства, президент США Джо Байден созвал срочную встречу с вице-президентом Камалой Харрис и их советниками по национальной безопасности.
Во время совещания они обсудили атаку Ирана на Израиль, которая к тому моменту уже состоялась.
По результатам совещания Байден поручил американским военным помочь Израилю оградиться от иранских атак и сбивать ракеты, направленные на Израиль.
Президент США Байден и вице-президент Харрис наблюдают за нападением Ирана на Израиль из ситуационной комнаты Белого дома, заявил представитель Совета национальной безопасности Белого дома.