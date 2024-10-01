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Байден приказал военным США помочь Израилю в отражении удара Ирана

  • 1.10.2024, 20:44
  • 3,548
Байден приказал военным США помочь Израилю в отражении удара Ирана
Джо Байден

Иран запустил по Израилю более 500 баллистических ракет.

Президент США Джо Байден созвал срочное совещание по ситуации в Израиле. Сегодня Иран запустил по Израилю более 500 баллистических ракет.

Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, президент США Джо Байден созвал срочную встречу с вице-президентом Камалой Харрис и их советниками по национальной безопасности.

Во время совещания они обсудили атаку Ирана на Израиль, которая к тому моменту уже состоялась.

По результатам совещания Байден поручил американским военным помочь Израилю оградиться от иранских атак и сбивать ракеты, направленные на Израиль.

Президент США Байден и вице-президент Харрис наблюдают за нападением Ирана на Израиль из ситуационной комнаты Белого дома, заявил представитель Совета национальной безопасности Белого дома.

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