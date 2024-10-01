Минчанин показал необычный подъезд своего дома 1.10.2024, 20:46

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Мусор не вынесешь, пока не оденешься прилично.

Минчанин показал необычный подъезд в своем доме, из которого выходишь сразу в кафе. Ролик он опубликовал в TikTok.

«Когда выходишь из подъезда, и вместо скамеек у тебя кафе», — пояснил он.

На кадрах видно, что слева находятся столики кафе Milano, а справа — кафе Michel.

Дом находится на улице Володарского, 19.

Ролик перепостили другие пользователи в Instagram. Там в комментариях отметили, что «из такого подъезда не вынесешь мусор, пока не накрасишься и не оденешься прилично».

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