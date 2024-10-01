Минчанин показал необычный подъезд своего дома
- 1.10.2024, 20:46
- 2,624
Мусор не вынесешь, пока не оденешься прилично.
Минчанин показал необычный подъезд в своем доме, из которого выходишь сразу в кафе. Ролик он опубликовал в TikTok.
«Когда выходишь из подъезда, и вместо скамеек у тебя кафе», — пояснил он.
На кадрах видно, что слева находятся столики кафе Milano, а справа — кафе Michel.
Дом находится на улице Володарского, 19.
Ролик перепостили другие пользователи в Instagram. Там в комментариях отметили, что «из такого подъезда не вынесешь мусор, пока не накрасишься и не оденешься прилично».