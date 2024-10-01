В Литве начинается кампания против вербовки граждан белорусскими спецслужбами 1.10.2024, 21:09

Также в Литве активничают российские и китайские спецслужбы.

В Литве начинается новая кампания по борьбе с вербовкой литовских граждан иностранными спецслужбами.

Об этом сообщает Delfi.

С целью противодействия росту разведывательной активности спецслужб недружественных государств ее инициирует Департамент государственной безопасности (ДГБ) Литвы.

«Для кампании «Это может быть твоя история» было создано три видеоистории, основанные на реальных фактах из историй вербовки. Это направлено на привлечение внимания общественности к тому, что эти истории могут стать историей любого гражданина Литвы, поскольку каждый из нас является потенциальной мишенью для вражеских спецслужб», – говорится в сообщении.

По данным ГДБ, в последнее время наиболее активную разведку в Литве ведут российские спецслужбы.

Агрессивность, масштабы деятельности и уровень угрозы, исходящие от спецслужб этой страны, – самые высокие со времен восстановления независимости Литвы.

Однако подобные операции в стране организовывают также белорусские и китайские спецслужбы.

В последнее время для этой цели активно используются социальные сети, где ищут лиц, которые согласны сотрудничать с враждебными службами из-за идеологических убеждений или желания легко и быстро заработать, отмечает литовская спецслужба.

Подчеркивается, что объектами обычно становятся госслужащие, сотрудники правоохранительных органов, военнослужащие, бизнесмены, политики и журналисты.

Однако, предупреждают в ведомстве, спецслужбам нужны и другие лица, которые смогут следить за военными, энергетическими или другими стратегически важными объектами, распространять пропагандистскую информацию в социальных сетях, проводить диверсии, акты вандализма или сотрудничать с другими завербованными агентами.

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