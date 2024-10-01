ЦАХАЛ об атаке Ирана: Это объявление войны
- 1.10.2024, 21:14
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Израиль пообещал беспрецедентный ответ.
Армия обороны Израиля ответила на атаку со стороны Ирана баллистическими ракетами, произошедшую вечером 1 октября. Об этом сообщает Times of Israel.
«Это объявление войны, ожидается беспрецедентный ответ», - заявили в ЦАХАЛ.
Согласно официальному заявлению ЦАХАЛ, с территории Ирана по Израилю было выпущено несколько сотен баллистических ракет. В результате израильское население было эвакуировано в бомбоубежища. Сирены воздушной тревоги прозвучали по всей стране.