В Беларуси подорожали золото и серебро
- 1.10.2024, 21:33
Цена выросла и на платину.
По информации Министерства финансов, с 1 октября в Беларуси начали использовать новые расчетные цены при приеме в Госфонд драгоценных металлов.
Так, теперь 1 грамм чистого золота (с содержанием массовой доли драгоценного металла не менее 99,95%) стоит 267,18 рублей. Он подорожал на 15,33 рублей.
Серебро стало дороже на 19 копеек до 3,13 рубля.
Выросла в цене и платина. Теперь 1 грамм стоит 99,87 рублей (на 7,62 рубля).
Предыдущее подорожание состоялось всего лишь месяц назад.
Цены на драгоценные металлы в изделиях и ломе, скупаемые у физических лиц, не менялись. Последний подъем стоимости был 10 июня текущего года.