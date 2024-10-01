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В Беларуси подорожали золото и серебро

  • 1.10.2024, 21:33
В Беларуси подорожали золото и серебро

Цена выросла и на платину.

По информации Министерства финансов, с 1 октября в Беларуси начали использовать новые расчетные цены при приеме в Госфонд драгоценных металлов.

Так, теперь 1 грамм чистого золота (с содержанием массовой доли драгоценного металла не менее 99,95%) стоит 267,18 рублей. Он подорожал на 15,33 рублей.

Серебро стало дороже на 19 копеек до 3,13 рубля.

Выросла в цене и платина. Теперь 1 грамм стоит 99,87 рублей (на 7,62 рубля).

Предыдущее подорожание состоялось всего лишь месяц назад.

Цены на драгоценные металлы в изделиях и ломе, скупаемые у физических лиц, не менялись. Последний подъем стоимости был 10 июня текущего года.

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