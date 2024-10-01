Украина создала новую баллистическую ракету 1.10.2024, 21:46

Она уже успешно прошла летные испытания.

Украина создала новую баллистическую ракету. Она уже прошла летные испытания.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на открытии второго Международного форума оборонных индустрий.

По его словам, ВСУ уже начали применять совершенно новый класс украинского оружия — дальнобойную ракету-дрон «Паляница». Также уже работают и другие виды дальнобойных дронов, а также морские дроны.

«Прошла успешно летные испытания наша новая баллистическая ракета. Продолжается успешное применение ракет «Нептун», производится до 20 артиллерийских систем «Богдан» ежемесячно», - рассказал Зеленский.

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