Украина создала новую баллистическую ракету
- 1.10.2024, 21:46
Она уже успешно прошла летные испытания.
Украина создала новую баллистическую ракету. Она уже прошла летные испытания.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на открытии второго Международного форума оборонных индустрий.
По его словам, ВСУ уже начали применять совершенно новый класс украинского оружия — дальнобойную ракету-дрон «Паляница». Также уже работают и другие виды дальнобойных дронов, а также морские дроны.
«Прошла успешно летные испытания наша новая баллистическая ракета. Продолжается успешное применение ракет «Нептун», производится до 20 артиллерийских систем «Богдан» ежемесячно», - рассказал Зеленский.