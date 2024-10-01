Ученые выяснили, почему Эверест такой высокий 1.10.2024, 21:54

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Он продолжает расти.

Эверест, возвышающийся на 8849 метров над уровнем моря, всегда выделялся среди гигантов Гималаев. Несмотря на то, что другие вершины этой горной цепи имеют схожие высоты, Эверест значительно превышает их, и теперь ученые выяснили причину.

Исследователи из журнала Nature Geoscience обнаружили, что этот феномен связан с эрозией реки Арун, которая протекает у подножия Эвереста.

В течение тысячелетий Арун вырезала глубокое ущелье, унося огромное количество горных пород. Это привело к явлению, называемому изостатическим отскоком, когда уменьшение массы горных пород дает мантии Земли возможность выталкивать гору вверх.

По словам ученых, Эверест продолжает расти примерно на 2 мм в год благодаря этой речной сети. Исследования показывают, что слияние Арун с рекой Коси около 89 000 лет назад усилило этот процесс, способствуя дальнейшему росту вершины.

За этот период Эверест поднялся на 15−50 метров.

Это открытие также объясняет рост других высочайших пиков, таких как Лхоцзе и Макалу, которые поднялись на четвертое и пятое места среди самых высоких вершин мира.

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