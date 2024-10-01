В Румынии создадут учебный центр для подготовки украинских морпехов
- 1.10.2024, 22:23
Парламент Румынии одобрил предложение президента Клауса Йоханниса.
Парламент Румынии одобрил предложение президента Клауса Йоханниса о создании на территории страны учебного центра для подготовки украинских морпехов.
Об этом сообщает РБК-Украина.
Решение поддержали 233 депутата, 18 выступили против, а еще 25 - воздержались.
В письме в парламент Йоханнис писал, что последние события в войне, которую ведет Россия против Украины, актуализировали необходимость усиления подготовки ВСУ.
«В результате проведенного анализа выяснилось, что Румыния имеет возможность внести вклад в Коалицию морских сил и средств, разместив на своей национальной территории морской учебный центр, а также поддержать подготовку украинских морских пехотинцев, в пределах имеющихся возможностей», - отметил президент.
Предложенный план предусматривает, что объект будет действовать в течение двух лет, при этом Румыния оставляет за собой право прекратить обязательства в любое время во время тренировочного процесса или по истечении установленного срока.