В Румынии создадут учебный центр для подготовки украинских морпехов 1.10.2024, 22:23

Парламент Румынии одобрил предложение президента Клауса Йоханниса.

Парламент Румынии одобрил предложение президента Клауса Йоханниса о создании на территории страны учебного центра для подготовки украинских морпехов.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Решение поддержали 233 депутата, 18 выступили против, а еще 25 - воздержались.

В письме в парламент Йоханнис писал, что последние события в войне, которую ведет Россия против Украины, актуализировали необходимость усиления подготовки ВСУ.

«В результате проведенного анализа выяснилось, что Румыния имеет возможность внести вклад в Коалицию морских сил и средств, разместив на своей национальной территории морской учебный центр, а также поддержать подготовку украинских морских пехотинцев, в пределах имеющихся возможностей», - отметил президент.

Предложенный план предусматривает, что объект будет действовать в течение двух лет, при этом Румыния оставляет за собой право прекратить обязательства в любое время во время тренировочного процесса или по истечении установленного срока.

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