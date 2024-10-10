В Варшаве проходит уникальная выставка плакатов
- 10.10.2024, 10:04
Авторы высказали поддержку народам, которые борются с агрессией путинского режима.
16 сентября в Варшаве начала работу уникальная выставка плакатов, в которой представлены работы 37 мастеров из Украины, Польши, Беларуси, Литвы, Латвии, Румынии, Дании и Израиля.
Авторы высказали поддержку народам, которые борются с агрессией путинского режима.
Одной из особенных черт этой экспозиции является ее размещение в историческом месте на площади Конституции, 6, где в 1989 году находился избирательный штаб «Солидарности» (сейчас там действует Белорусское пространство «Робім разам»). Это символическое место призвано подчеркнуть значение международной солидарности в борьбе за свободу и демократию. Организаторы надеются, что победа Польши над коммунизмом может стать источником надежды и вдохновения для тех людей, которые сейчас вынуждены находиться под оккупацией.
Далее мы представляем список авторов. Ознакомиться с их работами можно в Instagram:
Беларусь:
@anton_rodionovart
@ajwazowski.art
@lilia_kvatsabaya
@karikatu.rama
@s.dzemidovich
@kastus.suprac
@chernova.ya
Украина:
@petrenkoandryi
@maksympalenko
@paperdaemon
@marikinoo
@andriy_yermolenko
@kopytova_tetiana_horse_art
@art_studio_agrafka
@koptev.design
@neivanmade
@andriy_dankovych
@a.nikin.art
@nikityuk_alexander
@kusto_cartoon
@olkwhite
@anasasiia.ole
Польша:
@szszymankiewicz
@_kotynski_
@dykusik
@agasrokosz_posters
Литва:
@eidvile_illustration
@pijusburakas
Латвия:
@zemgusz
@karikatura.lv
Румыния:
@maksgraur
Дания:
@zmithor
Израиль:
@deniszilber_war
Также все желающие могут посетить выставку до 12 октября по адресу: пл. Конституции, 6. Время работы: 13:00–21:00.
Сайт Charter97.org публикует фоторепортаж с выставки.