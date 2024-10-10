В Варшаве проходит уникальная выставка плакатов 10.10.2024, 10:04

Фото: Charter97.org

Авторы высказали поддержку народам, которые борются с агрессией путинского режима.

16 сентября в Варшаве начала работу уникальная выставка плакатов, в которой представлены работы 37 мастеров из Украины, Польши, Беларуси, Литвы, Латвии, Румынии, Дании и Израиля.

Авторы высказали поддержку народам, которые борются с агрессией путинского режима.

Одной из особенных черт этой экспозиции является ее размещение в историческом месте на площади Конституции, 6, где в 1989 году находился избирательный штаб «Солидарности» (сейчас там действует Белорусское пространство «Робім разам»). Это символическое место призвано подчеркнуть значение международной солидарности в борьбе за свободу и демократию. Организаторы надеются, что победа Польши над коммунизмом может стать источником надежды и вдохновения для тех людей, которые сейчас вынуждены находиться под оккупацией.

Далее мы представляем список авторов. Ознакомиться с их работами можно в Instagram:

Беларусь:

@anton_rodionovart

@ajwazowski.art

@lilia_kvatsabaya

@karikatu.rama

@s.dzemidovich

@kastus.suprac

@chernova.ya

Украина:

@petrenkoandryi

@maksympalenko

@paperdaemon

@marikinoo

@andriy_yermolenko

@kopytova_tetiana_horse_art

@art_studio_agrafka

@koptev.design

@neivanmade

@andriy_dankovych

@a.nikin.art

@nikityuk_alexander

@kusto_cartoon

@olkwhite

@anasasiia.ole

Польша:

@szszymankiewicz

@_kotynski_

@dykusik

@agasrokosz_posters

Литва:

@eidvile_illustration

@pijusburakas

Латвия:

@zemgusz

@karikatura.lv

Румыния:

@maksgraur

Дания:

@zmithor

Израиль:

@deniszilber_war

Также все желающие могут посетить выставку до 12 октября по адресу: пл. Конституции, 6. Время работы: 13:00–21:00.

Сайт Charter97.org публикует фоторепортаж с выставки.

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