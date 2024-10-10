В Гонконге коллекторы раскидали на улице деньги для поиска должника 10.10.2024, 0:00

К банкнотам прикрепили уведомление с фотографией и личной информацией предпринимателя.

Коллекторы в Гонконге разбросали по улицам в общей сложности $128, чтобы вернуть долг с местного бизнесмена, пишет South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на источник в полиции.

К банкнотам по 10 гонконгских долларов (эквивалентно примерно $1,3) прикрепили уведомление с фотографией и личной информацией предпринимателя, не вернувшего деньги. Всего по району Сёнвань разбросали почти 100 таких уведомлений.

Заявление по факту произошедшего в полицию подал 56-летний мужчина. Он собрал большую часть разбросанных наличных денег и принес в участок. Отделение уголовного розыска центрального округа Гонконга инициировало расследование.

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