На аукционе Christie’s продадут автопортрет Шагала 10.10.2024, 2:22

Картину рассчитывают продать за $520–780 тысяч.

Christie’s начал серию онлайн-торгов, посвященным работам Марка Шагала из собрания его наследников, сообщил аукционный дом.

10 октября пройдут торги автопортрета Шагала с петухом (1949-1950 гг.). Картину рассчитывают продать за $520–780 тысяч.

Как пишет Forbes, в общей сложности за время торгов, которые продлятся до 22 октября, намерены продать чуть более 70 произведений. Среди выставленных лотов преобладают работы на бумаге.

Например, работу «Ангел с красными крыльями в желтом небе» 1979 года эксперты аукционного дома оценивают в €38 — 55 тысяч.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com