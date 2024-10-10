На аукционе Christie’s продадут автопортрет Шагала
- 10.10.2024, 2:22
Картину рассчитывают продать за $520–780 тысяч.
Christie’s начал серию онлайн-торгов, посвященным работам Марка Шагала из собрания его наследников, сообщил аукционный дом.
10 октября пройдут торги автопортрета Шагала с петухом (1949-1950 гг.). Картину рассчитывают продать за $520–780 тысяч.
Как пишет Forbes, в общей сложности за время торгов, которые продлятся до 22 октября, намерены продать чуть более 70 произведений. Среди выставленных лотов преобладают работы на бумаге.
Например, работу «Ангел с красными крыльями в желтом небе» 1979 года эксперты аукционного дома оценивают в €38 — 55 тысяч.