закрыть
10 октября 2024, четверг, 4:46
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Спецслужбы Израиля ликвидировали лидера группировки «Бригады мучеников аль-Аксы»

  • 10.10.2024, 3:58
Спецслужбы Израиля ликвидировали лидера группировки «Бригады мучеников аль-Аксы»

Бойцы спецназа расстреляли его автомобиль.

Бойцы ЦАХАЛа, действовавшие под руководством Общей службы безопасности Израиля («Шин-Бет», или «Шабак») убили пять палестинских боевиков, в том числе Исама ас-Саладжа, командовавший формированием вооруженной группировки «Бригады мучеников аль-Аксы» в лагере беженцев Балата, сообщает израильская полиция. Как пишет израильское издание «Вести», бойцы спецназа расстреляли его автомобиль на улице посреди дня.

Бойцы выскочили из машины и открывают огонь по автомобилю, в котором находились четверо палестинцев. После этого машину окружила толпа. Возникла перестрелка, в ходе которой был уничтожен еще один предполагаемый боевик.

Как отмечают «Вести», Исам ас-Саладж пережил три покушения израильских силовиков. В июне 2023 года силы ЦАХАЛа окружили его дом, но ему удалось скрыться.

«Бойцы антитеррористического спецназа полиции, пользуясь точными разведданными ШАБАКа, ликвидировали в Шхеме объявленных в розыск террористов. Вооруженные боевики представляли собой прямую угрозу нашим силам. Они занимались подготовкой и осуществлением террористических актов против Государства Израиль и его граждан», — говорится в совместном заявлении ЦАХАЛа, ШАБАК и полиции Израиля.

«Бригады мучеников аль-Аксы» — военизированное крыло ФАТХ (Движение за национальное освобождение Палестины). ФАТХ — одно из ключевых подразделений Организации освобождения Палестины (ООП), председателем является которого является палестинский лидер Махмуд Аббас. ФАТХ контролирует регион Западного берега реки Иордан со столицей в городе Рамалла.

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Альянс диктаторов должен быть разрушен
Альянс диктаторов должен быть разрушен Леонид Невзлин
Может ли украинский дрон сбить самолет Путина?
Может ли украинский дрон сбить самолет Путина? Александр Коваленко
Мы с россиянами вовсе не братья
Мы с россиянами вовсе не братья Наталья Радина
Дальше Заречья не увезут
Дальше Заречья не увезут Ирина Халип