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Спикер: МУС может расследовать участие Беларуси в депортации украинских детей

  • 10.10.2024, 4:19
Спикер: МУС может расследовать участие Беларуси в депортации украинских детей
Фади эль Абдалла

Лукашенко приближается к Гааге.

Вероятное участие Беларуси в депортации украинских детей подпадает под юрисдикцию Международного уголовного суда, несмотря на то, что Минск не подписывал Римский статут.

Об этом на встрече в МУС в Гааге рассказал представитель суда Фади эль Абдалла, сообщает «Радио Свобода».

Представитель акцентировал, что такие преступления могли быть совершены на территории Украины.

«То есть независимо от того, детей привезли в Россию или в другое место, такие деяния могут подпадать под юрисдикцию МУС, если само похищение хотя бы частично было совершено на территории Украины», – сказал Абдалла.

Журналисты напомнили, что в конце сентября правозащитники призвали МУС провести расследование в отношении Беларуси и России, заявив о доказательствах того, что сотни украинских детей были принудительно вывезены в Беларусь во время полномасштабного вторжения России.

Там их «перевоспитывают», чтобы они выступили против своей Украины, писала белорусская служба «Радио Свобода».

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