Спикер: МУС может расследовать участие Беларуси в депортации украинских детей 10.10.2024, 4:19

Фади эль Абдалла

Лукашенко приближается к Гааге.

Вероятное участие Беларуси в депортации украинских детей подпадает под юрисдикцию Международного уголовного суда, несмотря на то, что Минск не подписывал Римский статут.

Об этом на встрече в МУС в Гааге рассказал представитель суда Фади эль Абдалла, сообщает «Радио Свобода».

Представитель акцентировал, что такие преступления могли быть совершены на территории Украины.

«То есть независимо от того, детей привезли в Россию или в другое место, такие деяния могут подпадать под юрисдикцию МУС, если само похищение хотя бы частично было совершено на территории Украины», – сказал Абдалла.

Журналисты напомнили, что в конце сентября правозащитники призвали МУС провести расследование в отношении Беларуси и России, заявив о доказательствах того, что сотни украинских детей были принудительно вывезены в Беларусь во время полномасштабного вторжения России.

Там их «перевоспитывают», чтобы они выступили против своей Украины, писала белорусская служба «Радио Свобода».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com