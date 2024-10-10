Спикер: МУС может расследовать участие Беларуси в депортации украинских детей
- 10.10.2024, 4:19
Лукашенко приближается к Гааге.
Вероятное участие Беларуси в депортации украинских детей подпадает под юрисдикцию Международного уголовного суда, несмотря на то, что Минск не подписывал Римский статут.
Об этом на встрече в МУС в Гааге рассказал представитель суда Фади эль Абдалла, сообщает «Радио Свобода».
Представитель акцентировал, что такие преступления могли быть совершены на территории Украины.
«То есть независимо от того, детей привезли в Россию или в другое место, такие деяния могут подпадать под юрисдикцию МУС, если само похищение хотя бы частично было совершено на территории Украины», – сказал Абдалла.
Журналисты напомнили, что в конце сентября правозащитники призвали МУС провести расследование в отношении Беларуси и России, заявив о доказательствах того, что сотни украинских детей были принудительно вывезены в Беларусь во время полномасштабного вторжения России.
Там их «перевоспитывают», чтобы они выступили против своей Украины, писала белорусская служба «Радио Свобода».