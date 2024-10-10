«Гродно Азот» поставлял в Украину удобрения, несмотря на санкции
- 10.10.2024, 5:44
Украинские следователи разоблачили схему поставок.
Белорусский производитель минеральных удобрений «Гродно Азот поставлял в Украину свою продукцию через Россию. Об этом сообщает «Радыё Свабода» со ссылкой на постановление Шевченковского райсуда Киева.
Журналисты заявили, что в документе говорится, что следователи разоблачили схему поставок в Украину удобрений из Беларуси, которую организовала украинская компания «Оскар Оптима».
«Гродно Азот» отправлял свою продукцию в порт города Ростов, откуда ее транспортировали в порт Бургас в Болгарии, а затем – в порт болгарского города Русе на Дунае и оттуда продукцию транспортировали в Измаил.
На таможне удобрения оформляли на основании поддельных сертификатов по происхождению из Туркменистана. Но там вообще не производят такие удобрения.
Снабжения производились через компанию Agro chain general trading LLC, которая была зарегистрирована в ОАЭ. Ее руководителями являются граждане Турции.
В телефоне одного из сотрудников «Оскар Оптима» обнаружили переписку с руководителями Agro chain general trading LLC. Так и удалось установить, что удобрения действительно поставляет «Гродно Азот».
Украина ввела санкции против «Гродно Азота» после того, как Беларусь поддержала полномасштабное вторжение россиян. Санкции ЕС против такой компании действуют с 2021 года.