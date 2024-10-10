закрыть
10 октября 2024, четверг, 4:46
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Гродно Азот» поставлял в Украину удобрения, несмотря на санкции

  • 10.10.2024, 5:44
«Гродно Азот» поставлял в Украину удобрения, несмотря на санкции

Украинские следователи разоблачили схему поставок.

Белорусский производитель минеральных удобрений «Гродно Азот поставлял в Украину свою продукцию через Россию. Об этом сообщает «Радыё Свабода» со ссылкой на постановление Шевченковского райсуда Киева.

Журналисты заявили, что в документе говорится, что следователи разоблачили схему поставок в Украину удобрений из Беларуси, которую организовала украинская компания «Оскар Оптима».

«Гродно Азот» отправлял свою продукцию в порт города Ростов, откуда ее транспортировали в порт Бургас в Болгарии, а затем – в порт болгарского города Русе на Дунае и оттуда продукцию транспортировали в Измаил.

На таможне удобрения оформляли на основании поддельных сертификатов по происхождению из Туркменистана. Но там вообще не производят такие удобрения.

Снабжения производились через компанию Agro chain general trading LLC, которая была зарегистрирована в ОАЭ. Ее руководителями являются граждане Турции.

В телефоне одного из сотрудников «Оскар Оптима» обнаружили переписку с руководителями Agro chain general trading LLC. Так и удалось установить, что удобрения действительно поставляет «Гродно Азот».

Украина ввела санкции против «Гродно Азота» после того, как Беларусь поддержала полномасштабное вторжение россиян. Санкции ЕС против такой компании действуют с 2021 года.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Альянс диктаторов должен быть разрушен
Альянс диктаторов должен быть разрушен Леонид Невзлин
Может ли украинский дрон сбить самолет Путина?
Может ли украинский дрон сбить самолет Путина? Александр Коваленко
Мы с россиянами вовсе не братья
Мы с россиянами вовсе не братья Наталья Радина
Дальше Заречья не увезут
Дальше Заречья не увезут Ирина Халип