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Дроны атаковали Полоцкую авиабазу на военном аэродроме в Адыгее

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  • 10.10.2024, 7:37
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Дроны атаковали Полоцкую авиабазу на военном аэродроме в Адыгее

После стрельбы и взрывов начался пожар.

Ночью в четверг, 10 октября, беспилотники посетили военный аэродром военно-космических сил РФ в республике Адыгея, расположенный неподалеку от станицы Ханской. Местные жители слышали громкие взрывы, после которых в районе авиабазы вспыхнул пожар, сообщает «Обозреватель».

Местные паблики писали о том, что в регионе наблюдается как работа российской ПВО, так и прилеты по территории военного объекта. В доказательство россияне публиковали видео и жаловались на «ужас» вокруг.

Первыми об атаке заявили жители города Майкоп, которые около 02:30 услышали в небе «звуки гудящих моторов». Позже в районе аэродрома, по их словам, начали раздаваться «хлопки».

«У**ало прямо над аэродромом», «Вот что творится у нас в Майкопе, в Ханской. У меня трясется все тело. Это ужас», – жаловались россияне, снимая кадры.

По состоянию на 04:00 атака беспилотников продолжалась. По данным Telegram-канала ASTRA, в районе аэродрома возникло возгорание, о чем свидетельствует система мониторинга пожаров NASA.

Военный аэродром «Ханская» расположен в 3 км восточнее станицы Ханской и 6 км северо-западнее города Майкоп. Согласно открытым данным, там дислоцируется 272-я учебная авиационная Полоцкая орденов Суворова и Кутузова авиационная база 2-го разряда Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков имени А. К. Серова.

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