«Родители платят за то, что дети голодные» 1 10.10.2024, 7:43

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Качество школьных обедов вызвало жаркую дискуссию среди белорусов.

Многие родители недовольны качеством школьных обедов, которые подаются их детям. Школьники часто жалуются, что еда невкусная, а порой и холодная. При этом известны случаи, когда администрация школы заявляла, что отказаться от платных обедов нельзя.

Эта новость собрала много комментариев в TikTok-канале сайта Charter97.org. Приводим лучшие из них:

«Надо, чтобы ценили еду и родительские деньги. Почему сразу бежать к юристу, а не подойти к классному руководителю, директору или написать заявление об отказе?»

«Вы тоже продаете своим родным дома холодные слипшиеся макароны или жидкую картошку, толченую на воде?»

«Мы тоже возмутились, нам директор сказал, что отказаться мы не можем. Короче, будем платить просто так, деньги на ветер».

«В обычных столовых наливают горячее и отдают тебе. А в школьных все холодное, и за что платить?»

«Я готовлю дома завтрак, обед и ужин. Школа Минска, учатся 2 сына: 2 и 7 классы. Еда невкусная почти всегда, а иногда еще и холодная».

«Фактически родители платят за то, что дети голодные. Фруктов никаких, свежих овощей и салатов тоже не дают. В буфете продают сплошную ерунду: батончики, шоколадки, попкорн и т.д.»

«Извиняюсь, но я понимаю, у каждого свой вкус и все такое, но меню утверждено сверху, лично для каждого готовить не будут. Это не ресторан и не дома».

«Питание в детсадах и школах ужасное, много новомодных блюд, дети это не едят, порций не хватает, требования жесткие, а все уходит в отходы».

«А почему делают плохо за наши деньги?»

«Все самое вкусное из школьного питания выносят повара. Еда действительно часто холодная, иногда даже недоготовленная».

«До перемены порции выставляют на столы, закрепленные за классами. Они там стоят и дубеют. Пока придут дети, и без того противные каши превращаются в холодную др*сню».

«Даже я, взрослый человек, не буду есть то, что мне не нравится, будучи голодной. Хватит думать, что дети безвольные и без своих вкусовых предпочтений».

«Дай Бог, чтоб наши дети не знали, что такое голод! А вы дома едите холодное мясо или макароны?»

«Учителя едят за деньги? Не думаю... Поэтому их все устраивает. Моя дочь тоже не в восторге от школьного питания: то холодное (почти всегда), то «плавающая» гречка, то водяное пюре… Как такое можно есть?»

«Все зависит от школы, у нас в школе питание было платным и чисто добровольно. Если честно, есть было невозможно. В 11 классе, нас отравили в другую школу на медподготовку на две недели. Там детей кормили добровольно-принудительно».

«Да, в некоторых действительно нормально кормят. Но я работала в саду, где такую ерунду давали. Говорила детям, если не хотят есть, то не нужно...»

«Можно было промолчать, если бы было бесплатно, а уж если я плачу, то будьте добры подать обед моему ребенку горячим».

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