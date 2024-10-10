WP: Россия «обрубила» связь своим войскам 10.10.2024, 7:48

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Одним махом.

Российские власти, заблокировав Discord, нарушили связь своим военным в Украине. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на российских военкоров.

Сообщается, что это решение, объявленное интернет-регулятором «Роскомнадзором», подчеркивает вопиющий технологический пробел в армии РФ. Более чем за 2,5 года войны она не смогла внедрить безопасную, надежную российскую систему связи, полагаясь вместо этого на частные платформы, такие как Discord и Telegram.

В материале говорится, что запрет также возобновил более широкую дискуссию о том, как российская бюрократическая машина продолжает срывать военные усилия своей армии в Украине.

Российские военкоры, многие из которых имеют прямую связь с подразделениями, воюющими в Украине, высмеяли этот шаг. Они заявили, что бюрократическое решение заблокировать Discord застало ВС РФ врасплох и оставило их без надлежащей связи.

Реакция военкоров РФ

«Нужно было создать замену и предупредить командиров о планах, чтобы работа на фронте просто не была прервана в одночасье», — цитируют журналисты одного из военкоров.

Журналисты отметили, Discord был создан, чтобы предоставить геймерам и любителям киберспорта надежную платформу голосового и текстового общения для игровых сессий. Его ключевые функции, такие как стабильная потоковая передача звука между большими группами людей и возможность совместного использования экранов, оказались полезными для людей, играющих в командные шутеры от первого лица и другие динамичные игры.

«С военной точки зрения главная проблема запрета Discord даже не в том, что некоторые командные пункты могут остаться без трансляции с беспилотников», — заявил российский пропагандист Михаил Звинчук у себя на канале в Telegram «Рыбарь».

По его словам, минобороны РФ не стремится предоставить войскам никакой альтернативы. При этом аналогичные системы, которые могли бы использовать военные, разрабатывались в России, однако Министерство обороны не включило их в повседневную эксплуатацию.

Пропагандист заявил, что командование войск РФ будет использовать имеющиеся западные коммерческие сервисы, ведь «воевать как-то надо».

«А дальше все развивается по знакомому сценарию: бюрократы вдруг понимают, что сервера этих программ — какое совпадение — находятся в странах НАТО, и данные утекают в сеть туда, куда им не следует попадать. И тут уполномоченному органу дается приказ резко все обрубить одним махом», — написал военкор.

Борьба «Роскомнадзора» с западной IT-индустрией

Журналисты отметили, что «Роскомнадзор», который уже много лет ведет «крестовый поход» за запрет западных онлайн-платформ и создание «суверенного интернета» сообщил, что доступ к Discord был ограничен якобы в целях предотвращения использования мессенджера в террористических и экстремистских целях, вербовки граждан для их совершения, продажи наркотиков, а также в связи с размещением там некой «противоправной информации».

В газете пишут, что Google, Apple и другие крупные компании уже много лет ведут судебные разбирательства с российскими властями, даже после того, как многие из них свернули свою деятельность в РФ после полномасштабного вторжения в Украину.

Реакция политиков РФ

Некоторые российские чиновники поддержали это решение, похвалив «Роскомнадзор» за его непримиримую позицию в отношении западной ИТ-продукции.

"Это сигнал всем зарубежным ИТ-компаниям о том, что рано или поздно у наших регуляторов закончится терпение и желание договариваться», — считает член комитета по информационной политике Госдумы РФ Антон Немкин.

Немкин заявил, что Discord опасен для России, поскольку преступники регистрируются там анонимно и «активно вербуют молодежь для противоправных целей».

Многие законодатели в РФ выступили с заявлениями, в которых попросили регулирующий орган пересмотреть решение об ограничении доступа к Discord.

«Действительно, иностранные компании, предоставляющие телекоммуникационные услуги, зачастую придерживаются весьма необязательного подхода к российским законам. Однако запретительные меры, похоже, не являются оптимальной политикой», — заявил член КПРФ Денис Парфенов.

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