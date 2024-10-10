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Для владельцев авто в Беларуси подготовили очередные сюрпризы

  • 10.10.2024, 7:58
  • 2,726
Для владельцев авто в Беларуси подготовили очередные сюрпризы

Одни должны порадоваться, другие — огорчиться.

В Беларуси хотят внести корректировки по транспортному налогу. Среди прочего — отменить его для некоторого населения. Напомним, в 2025 году власти также намерены повысить этот сбор. Новшества предусмотрены проектом изменений в Налоговый кодекс.

Для кого хотят отменить этот сбор?

Чиновники хотят освободить некоторых владельцев транспорта от уплаты налога. Речь о военнослужащих срочной военной службы, а также тех, кто проходит альтернативную службу.

Возможное новшество по дорогим авто

Еще одно изменение власти хотят принять по автомобилям повышенной комфортности. Для них с этого года ввели десятикратный налог (по сравнению со стандартным).

Но есть условие: сейчас сбор берут с автомобилей не старше трех лет. Но чиновники хотят убрать этот возраст транспорта. Вместо него правительство, как планируется, должно будет установить другое количество лет.

Напомним, в 2025 году в Беларуси также могут увеличить ставки транспортного налога — как для физлиц, так и для юрлиц.

Сумма транспортного налога зависит от разрешенной максимальной массы, вместимости или прописана за одну единицу транспортного средства. К примеру, за автомобиль с разрешенной максимальной массой до 1,5 тонны сейчас нужно платить 66 рублей в год, а хотят поднять до 70 рублей. Рост — на 6,1%.

Если сведений о разрешенной максимальной массе нет, налог рассчитывается в размере минимальной ставки для соответствующего типа транспортного средства.

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