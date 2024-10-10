«Это караул»: предатель Царев заволновался 10.10.2024, 8:11

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Оценив ситуацию на Донбассе.

Бывший депутат Верховной Рады, предатель Украины Олег Царев пожаловался, что темпы наступления российской армии слишком слабы.

Он подсчитал, что только оккупация Донбасса займет у ВС РФ около 5 лет.

Об этом коллаборант рассказал в эфире российского пропагандистского радио «Комсомольская правда», передает «Диалог.UA».

«Мы (армия России - ред.) за последний год продвигаемся… гораздо быстрее, чем в предыдущий год. Но если посчитать… Если скорость «освобождения» сохранится, нам понадобится 5 лет, чтобы «освободить» Донецкую область. Поэтому все прогнозы относительно следующих территорий… Ну для нашей ситуации год - это очень много, а 5 - это вообще караул», - заявил Царев.

Он уточнил, что у России сейчас есть три сценария: идти на мирное соглашение с Украиной, усиливать темпы наступления или ввязываться в очень долгую войну «на десятилетия».

Царев отметил, что положение Украины в этой войне далеко не критичное. Киев реализует свою стратегию «перемалывания» российской армии.

«Задача Украины - это держаться и изматывать Россию… Ведь вдумайтесь! Идет война в Курске!» - заявил предатель.

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