Forbes: В России взорвались 400 «Шахедов» 10.10.2024, 8:17

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Атака на склад в Краснодарском крае является частью более широкой кампании.

В результате атаки на склад в Краснодарском крае РФ были взорваны около 400 бесплиотников «Шахед». Об этом пишет издание Forbes со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Издание пишет, что в сеть попало видео пожара в районе Октябрського, на котором видно сильные взрывы и пожар.

В Генштабе ВСУ заявили, что было попадание точно в цель.

«Наблюдалась вторичная детонация», — сказано в сообщении.

Журналисты отметили, что «Шахеды» — один из основных видов оружия, которым Россия атакует украинские города и села. Так, Россия уже использовала более 8000 этих дронов-камикадзе для ударов по Украине.

Отмечается, что, несмотря на удачную работу сил ПВО, 9 из 100 «Шахедов» достигают цели. Почти 600 украинских мирных жителей погибли, а 2700 получили ранения в результате российских ударов за три месяца лета.

По словам журналистов, подрыв 400 «Шахедов» должен сбить темп российских ударов. Но это временная победа. Москва всегда может приобрести больше дронов у Тегерана. Она также производит свои копии на заводе в Татарстане на востоке России. Так, Кремль заплатил 1,7 миллиарда долларов, частично золотом, чтобы получить лицензию на производство.

Издание пишет, что непонятно, как именно Украина нанесла удар по Краснодарскому краю. Однако это точно было не западное оружие, ведь партнеры не разрешают Киеву использовать ракеты Storm Shadow или SCALP-EG для атак вглубь РФ. С другой стороны, нет никаких ограничений на применение оружия украинского производства.

Журналисты отметили, что украинские крылатые ракеты «Нептун» могут достичь юга России. А ударные беспилотники большой дальности, разработанные украинским разведывательным управлением, могут достигнуть Октябрьского.

В материале говорится, что атака на склад «Шахедов» является частью более широкой кампании. Вместо того, чтобы тратить дорогостоящие ракеты ПВО, чтобы сбивать беспилотники вблизи их целей, украинцы прилагают усилия, чтобы поразить российские боеприпасы до того, как их успеют запустить.

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