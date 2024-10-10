В Беларуси повышают земельный налог
- 10.10.2024, 8:22
На сколько и для кого?
В 2025 году в Беларуси намерены поднять земельный налог — как для населения, так и для юрлиц. Рост, как ожидается, будет на уровне 5,4%. Это предусмотрено проектом изменений в Налоговый кодекс.
На сколько хотят повысить налоги для населения?
В 2025 году намерены повысить средние ставки земельного налога по районам, которые применяют, если отсутствует кадастровая оценка на земли. То есть для расчета сбора берут площадь участка. Рост планируется в среднем на уровне 5,4%. К примеру, в Ляховичском районе сбор хотят поднять с 33,28 до 35,08 рубля за гектар.
Ставки земельного налога для жилой многоквартирной зоны намерены поднять в 2025-м до 16,66 рубля за гектар (сейчас — 15,81 рубля).
Для жилой усадебной зоны налог планируют повысить с 31,58 до 33,29 рубля за гектар.
Как могут повысить налог для бизнеса
Для бизнеса также намерены поднять земельный сбор. Сейчас налог для автомобильных рынков, игорных заведений, торговых центров и рынков составляет 236,84 рубля за гектар. В следующем году его могут поднять до 249,63 рубля.