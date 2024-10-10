ISW: Наступление РФ закончится в ближайшие месяцы 10.10.2024, 8:32

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Аналитики раскрыли стратегию Путина.

ВС РФ исчерпали многие из тех резервов, которые накопили для наступательной кампании в 2024 году. Об этом сообщили аналитики американского Института изучения войны (ISW).

В отчете от 9 октября говорится, что российская наступательная операция, вероятно, завершится в ближайшие месяцы.

По словам экспертов, российское военное командование нацелено на усиление механизированной наступательной активности. Они считают, что она должна позволить ВС РФ продвигаться по открытым полям и закрепляться в ближайших населенных пунктах на линии фронта. Кроме того, оккупанты могут использовать эти населенные пункты как плацдарм для дальнейшего продвижения и захвата Курахово на западе Донецкой области или Покровска.

При этом, как считают в ISW, осенние погодные условия также, вероятно, ограничат маневры российской пехоты. Так, погода может привести к тому, что многие ветрозащитные полосы, состоящие из лиственных деревьев, потеряют большую часть своей листвы. Из-за этого россиянам будет сложнее маскироваться.

В отчете говорится, что ВС РФ, скорее всего, не прекратят попытки наступать после осенней распутицы, хотя эффективность будет снижена.

При этом, как считают аналитики, глава Кремля Владимир Путин и его военные командиры придерживаются стратегии, которая направлена на то, чтобы не допустить накопления Украиной живой силы и материальных средств. Для этого оккупанты поддерживают постоянное давления, наступая на украинские войска по всей линии фронта.

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