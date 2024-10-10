закрыть
10 октября 2024, четверг, 9:33
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ISW: Наступление РФ закончится в ближайшие месяцы

  • 10.10.2024, 8:32
  • 5,050
ISW: Наступление РФ закончится в ближайшие месяцы

Аналитики раскрыли стратегию Путина.

ВС РФ исчерпали многие из тех резервов, которые накопили для наступательной кампании в 2024 году. Об этом сообщили аналитики американского Института изучения войны (ISW).

В отчете от 9 октября говорится, что российская наступательная операция, вероятно, завершится в ближайшие месяцы.

По словам экспертов, российское военное командование нацелено на усиление механизированной наступательной активности. Они считают, что она должна позволить ВС РФ продвигаться по открытым полям и закрепляться в ближайших населенных пунктах на линии фронта. Кроме того, оккупанты могут использовать эти населенные пункты как плацдарм для дальнейшего продвижения и захвата Курахово на западе Донецкой области или Покровска.

При этом, как считают в ISW, осенние погодные условия также, вероятно, ограничат маневры российской пехоты. Так, погода может привести к тому, что многие ветрозащитные полосы, состоящие из лиственных деревьев, потеряют большую часть своей листвы. Из-за этого россиянам будет сложнее маскироваться.

В отчете говорится, что ВС РФ, скорее всего, не прекратят попытки наступать после осенней распутицы, хотя эффективность будет снижена.

При этом, как считают аналитики, глава Кремля Владимир Путин и его военные командиры придерживаются стратегии, которая направлена на то, чтобы не допустить накопления Украиной живой силы и материальных средств. Для этого оккупанты поддерживают постоянное давления, наступая на украинские войска по всей линии фронта.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Альянс диктаторов должен быть разрушен
Альянс диктаторов должен быть разрушен Леонид Невзлин
Может ли украинский дрон сбить самолет Путина?
Может ли украинский дрон сбить самолет Путина? Александр Коваленко
Мы с россиянами вовсе не братья
Мы с россиянами вовсе не братья Наталья Радина
Дальше Заречья не увезут
Дальше Заречья не увезут Ирина Халип