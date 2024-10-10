Трамп заявил, что почти уговорил РФ и Китай избавиться от ядерного оружия

Трамп заявил, что почти уговорил РФ и Китай избавиться от ядерного оружия14
- 10.10.2024, 8:41
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Кандидат в президенты США раскрыл подробности.
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что во время своего предыдущего срока на этом посту якобы почти достиг соглашения с Китаем и Россией о совместной ликвидации ядерного оружия.
«Ядерное оружие является самой большой угрозой, которую мы имеем сегодня в мире. Это не глобальное потепление, где океаны поднимаются на 1/8 дюйма в течение следующих 500 лет», - заявил Трамп в интервью на YouTube-канале FLAGRANT.
Как отметил республиканец, ядерная война сейчас является самой большой угрозой для мира, а ядерным потенциалом обладают пять стран. Вскоре они будут иметь больше, и США не должны этого допустить, подчеркнул политик.
«Мы были близки к соглашению об избавлении от ядерного оружия. Это было бы так хорошо. Я говорю о России, нас самих и Китае. Тогда мы бы привлекли к этому и всех остальных, чтобы решительно избавиться от ядерного потенциала», - заявил Трамп.