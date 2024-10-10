«Физиономия Путина была кислой» 10.10.2024, 8:54

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В Украине рассказали о досадном для главы Кремля эпизоде.

Бывший защитник сборной Украины Владимир Микитин принимал участие в историческом поединке против сборной России. Тогда «сине-желтые» на последних минутах вырвали желанную ничью, сообщает «24 Канал».

9 октября 1999 года состоялся один из самых памятных матчей в истории украинского футбола. В последнем туре отбора на Евро-2000 встречались сборные России и Украины.

На поединке в «Лужниках» присутствовал российский диктатор Владимир Путин, который тогда возглавлял правительство. На его глазах Андрей Шевченко на 88-й минуте забил легендарный гол в ворота сборной России, заставив замолчать трибуны московского стадиона.

Бывший защитник «сине-желтых» Владимир Микитин в памятном матче на 4-й минуте заменил форварда Сергея Скаченко. Он вспомнил интересный эпизод, который случился после завершения поединка.

Тогда в раздевалку к футболистам сборной Украины пришли Путин и мэр Москвы Лужков.

«Когда мы после финального свистка пришли в раздевалку, то в каждом кресле лежали именные часы с надписью: «От мэра Москвы». А вскоре в раздевалку зашел Владимир Путин, который был премьер-министром России. Запомнилось, что он был маленького роста. Поздравил нас с победой, но физиономия у него была очень кислая»,

– рассказал Микитин.

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