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Белорус на «Дожинках» набросился с разбитой бутылкой на директора сельхозпредприятия

  • 10.10.2024, 8:56
  • 2,250
Белорус на «Дожинках» набросился с разбитой бутылкой на директора сельхозпредприятия

Инцидент произошел в Копыльском районе.

Прокуратура Копыльского района направила в суд уголовное дело о нападении на руководителя сельхозпредприятий во время «Дожинок». 54-летнего нападавшего обвинили в злостном хулиганстве (ч. 3 ст. 399 УК).

Как сообщили в прокуратуре, инцидент произошел 23 августа этого года в парке «Агрохутор» в деревне Великая Раевка Копыльского района. По версии обвинения, 54-летний мужчина достал из мусорки бутылку, разбил ее и, держа в руке горлышко с острыми краями, направился на сцену. Здесь он попытался ударить «розочкой» директора сельхозпредприятия, который вручал награды.

Потерпевший смог предотвратить удар в грудь, но получил ранение руки. Другие участники праздника схватили нападавшего и удерживали его до прибытия милиции.

Обвиняемый находится под стражей.

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