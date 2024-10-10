В Могилеве байкер исполнил эффектный трюк прямо возле экипажа ГАИ
- 10.10.2024, 9:15
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Последствия не заставили себя долго ждать.
В Могилеве байкер лишился прав и получил крупный штраф после того, как две секунды проехал на переднем колесе своего Kawasaki недалеко от экипажа ГАИ.
Инцидент произошел на улице Ленинской и попал на камеры видеонаблюдения. На записи видно, как 32-летний водитель Kawasaki две секунды проехал на переднем колесе своего транспортного средства. Трюк заметили инспекторы ДПС, которые проезжали мимо.
«Могилевчанин привлечен к административной ответственности с наложением штрафа в размере шести базовых величин (240 рублей), а также лишением права управления на четыре месяца», — сообщили в ГАИ.
Стоппи — трюк, исполняемый на велосипеде или мотоцикле, при котором заднее колесо поднято и мотоцикл или велосипед едет или стоит на переднем колесе за счет точного применения переднего тормоза.