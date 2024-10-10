Стало известно, что уничтожено во время атаки на аэродром в Адыгее 10.10.2024, 9:18

2,224

Военный объект расположен в 410 км от Украины.

На аэродроме «Ханская» в Адыгее уничтожен склад с топливом. Военный объект расположен в 410 км от Украины.

Об этом сообщает глава Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Александр Коваленко.

«410 км от линии боевого столкновения, под Майкопом на аэродроме уничтожен склад ГСМ», - рассказал он.

Напомним, в ночь на 10 октября в России, в районе станицы Ханская под Майкопом беспилотники атаковали военный аэродром «Ханская».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com