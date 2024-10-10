Стало известно, что уничтожено во время атаки на аэродром в Адыгее
- 10.10.2024, 9:18
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Военный объект расположен в 410 км от Украины.
На аэродроме «Ханская» в Адыгее уничтожен склад с топливом. Военный объект расположен в 410 км от Украины.
Об этом сообщает глава Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Александр Коваленко.
«410 км от линии боевого столкновения, под Майкопом на аэродроме уничтожен склад ГСМ», - рассказал он.
Напомним, в ночь на 10 октября в России, в районе станицы Ханская под Майкопом беспилотники атаковали военный аэродром «Ханская».